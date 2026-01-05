メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県高浜市の瓦製造工場の爆発死亡事故で、元従業員の男性が在宅起訴されました。 業務上過失致死の罪で在宅起訴されたのは碧南市に住む元従業員の男性（36）です。 起訴状などによりますと男性はおととし11月、勤務していた高浜市の瓦製造会社「鬼長」の工場で瓦を焼く作業の際、業務上の注意義務を怠って窯の操作を誤った上、ガスに引火させて爆発を起こし男性従業員（当時60歳）を死