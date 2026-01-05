親との距離感に悩んだことはありませんか？ 大切にしたいとは思っているけれど、時にその愛情が重荷になってしまったり、近すぎる距離が苦しくなることもありますよね。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 止まらない干渉 私の母は、昔から過干渉気味でした。でも、結婚して家を出れば流石に母も変わるだろうと私は甘く見ていました。 そして、「何かあった時のために」という母の言葉に丸め込まれて、新