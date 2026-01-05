メ～テレ（名古屋テレビ） 1月4日の東海道新幹線の利用者数が1日の利用者数として過去最多を記録しました。 JR東海によりますと今年の年末年始の新幹線利用者数は、10日間で441万5000人でした。 1日平均は44万2000人で、これはデータの残る1991年度以降では過去最多でした。 また、年末年始最終日のきのう1月4日は、上下線あわせて51万6000人が利用し、1987年のJR東海発足以降最も多い1日の利用者数となりま