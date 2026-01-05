タレントのマツコ・デラックスが５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。冒頭からぼやきを連発した。コメンテーターとして紹介された途端、「ごめんなさい。まだ全然やる気がなくて。声もあれなんで…」と、元気のない声で話したマツコ。「早いね、今年は。始まりが」と続けたところでＭＣの大島由香里アナウンサーが「月曜日が５日ということで」と言うと「す