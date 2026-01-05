お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。モー娘。時代を振り返った。モー娘。加入時に「３日間くらいで１０曲覚えたんですよ。主要１０曲をまず覚えるっていうのがありました」と告白。１日３曲ペースで覚え、振りを覚えるのが「本当に大変」だったと振り返った。「当時は私もそうだったけど、踊れる人が入ってくるっていうことじゃなかっ