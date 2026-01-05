エムジーは、2026年1月より、Osaka Metro主要駅および工業系情報誌にて、企業広告を展開。未来を担う子どもと最先端の植物工場をモチーフにしたビジュアルで、環境への配慮と生産効率の両立を表現しています。 エムジー「企業広告」 掲出開始日：2026年1月12日(月)より順次展開場所：Osaka Metro主要駅(淀屋橋駅、本町駅、北浜駅)、工業系情報誌 エムジーが、Osaka Metroの主要駅と工業系情報誌において新た