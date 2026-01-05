記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月5日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は5日の記者会見で、中国はベネズエラ政府が自国の憲法と法律に基づいて国内問題を適切に処理すると確信していると表明した。林氏は次のように述べた。中国はベネズエラの主権と独立を尊重しており、同国政府が自国の憲法と法律に基づいて国内問題を適切に処理すると確信している。中国とベネズエラの協