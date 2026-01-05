CREATIVE DESIGN PLATFORMは、フリーランスや学生、リスキリング層に向けた、AI時代でも代替されないデザイナーの役割に特化したオンラインセミナー配信サービス「Designer’s Courage / College(DC/C)」を、1月5日(月)より正式に開始しました。生成AIの発展により変化するデザイナーの役割に対応し、実務直結の課題解決力や提案力を育成する新たな学習の場が登場。 CREATIVE DESIGN PLATFORM「Designer’s Courage / College