韓国の李在明大統領は韓国の大統領としておよそ6年ぶりに中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行いました。中国国営メディアによりますと、4日から北京を訪れている李在明大統領と習近平国家主席との首脳会談が先ほど、行われました。韓国大統領の訪中はおよそ6年ぶりです。会談では、朝鮮半島情勢のほか、台湾問題についても議題になったとみられます。李在明大統領は訪中に先立ち、中国国営テレビのインタビューで、「台湾