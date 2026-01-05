今春選抜出場が確実な大阪桐蔭（大阪）が5日、大東市内の同校グラウンドで始動した。午前中に同市内の神社を参拝。午後からキャッチボールや打撃練習などで汗を流して新年最初の練習を終えた。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速153キロ右腕の吉岡貫介（2年）は「去年、甲子園に行けなかった分、選抜に懸ける思いは強い。甲子園で優勝したいです」と気持ちを新たにした。西谷浩一監督は「みんな引き締まったいい顔をしていた