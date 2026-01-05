インドネシア・ジャカルタを拠点に活動するアイドルグループJKT48（AKB48の姉妹グループ）が5日、人工知能（AI）の悪用について、声明文を発表した。公式X（旧Twitter）を更新し、文章を掲載した。「私たちはメンバーが活動を行う際、安全、名誉、快適さを守ることに全力で取り組んでいます」とし、「一部のメンバーに対して人工知能（AI）技術が悪用されたという報告を受けています。これらのコンテンツは、名誉毀損（きそん）や