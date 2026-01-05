前例のない「贅沢ツアラー」だったフュージョン1980年代初頭から中盤にかけて、日本の原付市場はスクーター全盛期でした。各社とも無数の個性派スクーターを誕生させた時代ですが、この水面下でホンダは「もっとすごいスクーター」の開発に取り組んでいました。それが、「250ccのスクーター」です。【やっぱちょっと古臭いよね…？】歴代フュージョンのモデルを写真で振り返る（画像）まず、1984（昭和59）年に発売されたのが