LUNAから『バブリングガムグロス』が2025年12月19日（金）に発売となった。■ガムのようにもっちり密着するぷるもちグロスフーセンのようにぷるんとした立体感を演出する新感覚テクスチャー。唇にのせるとガムのようなもっちり感で密着し、ツヤ感が長時間続く仕上がりとなる。風船ガムをモチーフにしたスウィートなカラー展開により、季節や気分に合わせた色選びが可能。複数色を重ねることで、自分だけのリップカラーを楽しめる設