バイエルンの17歳MFレナート・カールの発言が物議を醸している。ドイツメディア『Merkur』が伝えている。バイエルンの下部組織で育ったカールは、昨年６月のクラブワールドカップでトップチームデビューを果たす。迎えた今季は、ここまでブンデスリーガで13試合に出場し、３得点・２アシストをマーク。２位のドルトムントと勝点９差で首位を走るクラブに欠かせない存在となっている。早くもドイツの名門で中心選手になりつつ