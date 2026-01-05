アフリカ・ネーションズカップ（CAN）のラウンド16でマリに敗れ、よもやの早期敗退を喫したチュニジアの問題点はどこにあるのか。同国代表の10番を背負うMF、ハンニバル・メジブリが率直な思いを明かした。『Actu Foot Afrique』などが伝えている。プレミアリーグのバーンリーに所属し、世界最高峰のなんたるかを知る22歳は「僕たちのサッカーは遅れている」ときっぱり。こう続けた。「本当に努力して、ゼロからやり直す必要が