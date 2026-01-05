人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）判断力が鈍りがち。物事を決めるのは延期がおすすめ。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）先輩の気まぐれに振り回されそう。適度に聞き流すこと。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ショッピング運が好調！ 前