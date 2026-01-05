北海道・旭川東警察署は2026年1月5日、旭川市内に住む10歳未満の女児に対し性的な暴行を加えたとして、不同意性交等致傷の疑いで、同市の無職の少年（19）を逮捕しました。女児は軽傷でした。少年は、去年12月6日午後6時半ごろから翌日午前1時半ごろまでの間、被害女児の自宅で、女児が13歳未満であることを知りながら性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと少年は女児の親族で、女児の母親が警察に相談し、事件