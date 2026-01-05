1月5日朝早く、石川県七尾市の沖合で定置網漁を行っていたインドネシア国籍の26歳男性が網の巻き取り作業中に左手をロープなどに挟む事故がありました。男性は人差し指を骨折する大けがをしましたが、命に別状はないということです。1月5日午前5時ごろ、石川県七尾市の鹿渡島漁港から北東に約4キロの沖合で定置網漁船「第二海幸丸」の乗組員でインドネシア国籍の26歳の男性が「ローラーに手が巻き込まれた」と消防に通報がありまし