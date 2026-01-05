高市首相は5日、三重県の伊勢神宮を参拝しました。その後の年頭の会見では、アメリカのベネズエラ攻撃の是非について明言を避けました。高市首相は5日正午すぎ、伊勢神宮の外宮・内宮をそれぞれ参拝したのち、年頭の会見に臨みました。この中で、高市首相はアメリカによるベネズエラ攻撃を巡り、国際社会から非難する声も上がる中、日本政府としての評価を問われると…。高市首相：「我が国は従来から自由・民主主義・法の支