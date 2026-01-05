ダスキンが運営するミスタードーナツは、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発した「Mister Donut×GODIVA」全5種類を、1月9日から期間限定で発売する。日本での創業から55周年を迎えたミスタードーナツは、「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、人々にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、いつも新しい出会いにワクワクするミスタ