『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「両親住む家に“放火”娘を逮捕住宅全焼2人死亡」についてお伝えします。◇宮城県石巻市。住宅の中まで真っ黒に焼け落ち、屋根も原形をとどめておらず、火事の炎の激しさをあらわしています。4日午後9時半すぎ。近所の人から「屋外でカセットコンロのガス缶が燃えている」と、通報がありました。火は約4時間後に消し止められましたが、住宅は全焼。この家に住む80代の