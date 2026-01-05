元AKB48／NMB48の藤江れいな（31）が5日、X（旧ツイッター）を更新。一般男性との結婚を発表した元Berryz工房の夏焼雅（33）を祝福した。藤江と夏焼はいとこ。藤江は「みや、結婚おめでとう嬉しい報告に私まで幸せ」と子供の頃のツーショットなどを添えて祝福した。さらに「順番的にはうちのお兄ちゃん、みやと来てるから私なんだけどなぁ、、みやの弟よ、もう少し待ってておくれ」とつづった。