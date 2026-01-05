茨城・水戸市のアパートで、ネイリストの女性が殺害された事件で、女性がかつて警察に対し、人間関係をめぐるトラブルについて相談していたことがわかった。執拗に襲われた可能性事件が起きたのは、2025年の大みそか。水戸市内のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された。警察によると、小松本さんの体には、刃物のようなもので首を刺された傷が残されてい