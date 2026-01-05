なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、1月7日午前11時から、「たっぷり野菜の担々うどん」を販売する。「たっぷり野菜の担々うどん」は、ゴマの風味と旨辛な味わいがやみつきになる担々うどんに、5種の野菜をのせた食べ応えのある商品となっている。「たっぷり野菜の担々うどん」なか卯自慢の担々スープには、鰹や昆布の旨みが増してさらに風味が豊かになっただしを使用している。きめ細かくなめらかなゴマペースト