タレントいとうあさこ（55）が、4日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。仕事とお金について思いを語った。いとうは芝居に加えて、小劇場でのトークライブも20年ほど続けている。スタッフから「今となっては、お休みもないぐらい忙しくて。言い方悪いですけど、続けなくていいんじゃないかみたいな」と聞かれると、「私、それを言う人の気が知れなくて」と苦笑。続けて「忙しかったら…『舞台、何でやってるんですか？