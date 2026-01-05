ソフトバンクの稲川竜汰投手（２１＝九州共立大）が５日に福岡県筑後市内にある「若鷹寮」に入った。稲川は大学時代のチームメイトが運転するトラックに乗ってファーム施設に到着。「ちょうどトラックの免許取ったと聞いたので。もしかしたら一緒に行けるかなと。友達なので気を使わないし、気軽に来られるかなと思って」と道中は大学での思い出などを振り返った。まず目指すのは開幕一軍。体重は最後の大会から４キロ増やす