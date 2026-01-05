久留米競輪ナイターＦ?「オッズパーク杯×ＨＰＣＪＣ」が６日、開幕する。ガールズケイリンでは野口諭実可（３３＝大分）がドーピング違反による長期欠場を経て実戦復帰する。昨年２月７日に大宮競輪でドーピング検査対象選手に選定され同２８日に禁止物質が検出されたと通知があり、その後の調査でドーピング違反と認定。あっせん停止や自粛期間を経て、約１０か月ぶりの実戦となる。まずはファンや関係者、選手へ向け「競