アシックスジャパンは1月9日、ランニングシューズ「GEL-NIMBUS 28(ゲルニンバス28)」(メーカー希望小売価格22,000円)4品番をアシックスオンラインストアで先行発売する。アシックス直営店各店(ファクトリーアウトレットを除く)、全国のスポーツ用品店などでは1月22日から順次発売する。「GEL-NIMBUS 28」(メーカー希望小売価格22,000円)「GEL-NIMBUS」シリーズは、1999年から展開している、同社を代表するクッション性を重視した高