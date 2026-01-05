ガールズグループBABYMONSTERが、台北(タイペイ)公演の全席完売をもって、デビュー初のファンコンサートツアーを華やかに締めくくった。完成度の高いステージはもちろん、ファンとの濃密な交流に満ちた特別な時間となった。【写真】アヒョン、"激細ウエスト"披露BABYMONSTERは1月2日、3日の2日間、台湾・台北アリーナで『BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26』を開催。ツアー最終地ということもあり、現地ファン