不発弾のような物が見つかった現場周辺＝5日午後、宮崎市5日午後1時50分ごろ、宮崎市役所の南東約300メートルの大淀川から「不発弾が見つかった」と、河川の掘削工事をしていた作業員から110番があった。宮崎北署によると、不発弾のような物は作業員が重機で川底から引き揚げ、川岸まで運んだ。避難は呼びかけていない。今後、自衛隊が処理する。署によると、砲弾のような形をしており、長さ約1.2メートル、直径約33センチ。け