男女ツインボーカルの3人グループAwesome City Clubが、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日をもって活動を休止することが1月5日、公式サイトで発表されました。2013年の結成から10年以上の歩みを経て、大きな節目での決断となります。 【写真を見る】【 Awesome City Club 】 2026年3月末で活動休止を発表「また必ず、新しい私たちで会いに行きます」デビュー10周年の節目に一区切りメンバーのatagi、PORIN