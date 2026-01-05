中部電力は、浜岡原子力発電所の再稼働をめぐる審査で、説明と異なる方法で地震の揺れを評価していたと公表。意図的に揺れを小さく見せていた疑いがあるということです。中部電力は、浜岡原発の3号機と4号機の再稼働をめぐり、東京電力福島第一原発の事故の反省などを踏まえて定められた原子力規制委員会の新しい基準に基づく審査を受けています。その中で中部電力は、耐震設計の「基準地震動」について、計算条件の異なる「20組の