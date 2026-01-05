福岡のアイドルグループ・HKT48の男性スタッフを刺し殺そうとしたとして先月、逮捕された30歳の男が、5日に再逮捕されました。男性スタッフを襲った直後、面識のない27歳の女性を包丁で刺し、殺害しようとした疑いです。殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）です。警察によりますと、山口容疑者は、先月14日、福岡市中央区の商業施設で岡山県のアルバイトの女性（27）を殺害しようとして背