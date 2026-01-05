元Berryz工房の夏焼雅（33）が5日、自身のSNSを更新し、一般男性との結婚を発表した。「ご報告」とタイトルを記し、「私事で大変恐縮ではありますが、このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と結婚致しました事をご報告させていただきます。これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります。そして、これからもファンの皆さまに喜んで頂けるお仕事ができるよう精進して参りますので