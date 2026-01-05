NGT48の大塚七海さんの初の写真集（撮影：岡本武志、KADOKAWA刊）が2026年2月13日にリリースされます。発売に先駆けて、大塚さんの大人びた魅力を捉えたスペシャルカットが公開されました。【写真】つるん陶器肌の大塚七海さん大塚さんはNGT48の2期生として、2018年にデビュー。2024年8月リリースの10thシングル「一瞬の花火」でセンター（トリプルセンター）を務め、2025年6月リリースの11thシングル「希望列車」ではWセンターの