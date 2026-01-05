2026年の幕開けとともに、日本の外交はかつてない緊張感と複雑な調整の局面を迎えている。【写真】中国の経済パワー高市政権が発足して以来、日本の対外戦略は、保守本流を自任する首相の理念と、厳然たる国際政治のリアリズムの間で激しく揺れ動いてきた。とりわけ、日中関係の「冷え込み」と、トランプ政権との「深化」という二律背反する課題をどう管理していくかが、今年の日本外交の正否を決める鍵となるだろう。台湾有事発言