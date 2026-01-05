私はユカコ。夫のシンゴと息子のハヤト（11ヶ月）と暮らしています。実家で同居する兄夫婦にはタイキくん（10ヶ月）がいます。近頃ハヤトがタイキくんのことを引っ掻いたり噛みついたりするようになり、母から「しばらく家に来ないで」と言われてしまいました。ハヤトに悪気はないのに、私は納得できません。しかしその後、ハヤトの方が逆にタイキくんに突き飛ばされる出来事が……。夫に諭され、私はようやく間違いに気付きました