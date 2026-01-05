春の高校バレー・全日本高校選手権が５日に東京都で開幕し、群馬代表・高崎女子が初戦に臨みました。 対戦相手は、５年連続出場の福井工大福井です。高崎女子は、第１セットを１１対２５、第２セットを１８対２５で落とし、初戦敗退となりました。 ６日は、男子代表・高崎が初戦を迎えます。