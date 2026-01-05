建設工事の１年の安全を願う「御ちょうな始め式」が、太田市の世良田東照宮で行われました。 「御ちょうな始め式」は、江戸時代に将軍・徳川家光公が日光東照宮の奥社を世良田に移築した時に、大工たちにより行われたのが起源とされています。現在の儀式は、地域の建築業者が先人たちの真摯なものづくりの心を後世に伝えようと、１９８１年にはじめたものです。 長さ４メートルのヒノキが「御用材」として境内に運び込まれ