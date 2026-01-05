7Ëç¤Î¾×·â¼Ì¿¿¤ËÁûÁ³´Ú¹ñ¤ÎÂ¿¹ñÀÒ4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2026:endless inspiration¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡£ÇØÃæ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é³Ü¤Î¾å¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤È¤Ï¤µ¤ß¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤­¤ÎÊÑËÆ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ë¥ó¥Ë