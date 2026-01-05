札幌市南区の自宅に母親と妹を遺棄したとして５３歳の男が逮捕された事件で、警察は２人を殺害した疑いで男を再逮捕しました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、札幌市南区の会社員・西東英紀容疑者です。西東容疑者は１２月１１日ごろ、同居する母親のよしえさんと妹の美雪さんを殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、よしえさんの死因は手首を包丁で切りつけられたことによる出血性ショック、美雪さんの死因は首をロ&#