年始早々、アメリカがベネズエラを攻撃。こうした行動について1月5日のMBS「よんチャンTV」に出演した弁護士で元大阪府知事の橋下徹氏は、「大半は国際法違反、僕も国際法違反だと思います。」との考えを示しました。そのうえで、「僕はコメンテーターで国家運営に責任がないからそう言えるが、高市総理大臣がアメリカを非難することができるかといえば、僕はできないと思う」との考え。橋下氏は続けて、「日本の外交・安全