「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」を振り返る特番「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」が３日、生放送され、司会を務めた有吉弘行と鈴木奈穂子アナウンサーらが出演した。番組では、ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ「イケナイ太陽」のパフォーマンスに参加したお笑いコンビ「マユリカ」の出演の経緯について、改めて説明。有吉が「そーだ！いまだに分かってないよ」と笑い、「イケナイ太陽」令和バージョンのミュージックビデオに出演