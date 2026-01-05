◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝桐蔭学園24―21大阪桐蔭 （2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）桐蔭学園（神奈川第1）が大阪桐蔭（大阪第3）を下し、史上6校目となる3連覇に王手をかけた。逆転に次ぐ逆転のシーソーゲーム。最後は後半ロスタイムが6分を過ぎた最後のワンプレーで、桐蔭学園の高校日本代表候補PR喜瑛人（よし・あきと、3年）がインゴールにボールを押さえて試合をひっくり返した。ハイレベル