写真家で映画監督の本橋成一（もとはし・せいいち）さんが、2025年12月20日に老衰のため長野県茅野市の医療施設で死去した。85歳。5日、共同通信が報じた。本橋さんは、写真の専門学校で卒業制作のテーマとして九州、北海道の炭鉱労働者らの撮影を始め、「炭鉱（ヤマ）」は1968年に太陽賞を受賞。炭鉱や市場、大衆芸能など市井の人々の営みを撮り続けた。また、映画監督としても旧ソ連のチョルノービリ（チェルノブイリ）