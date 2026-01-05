2025年6月から8月にかけての夏の平均気温が、北日本などで歴代1位の高温だったことがわかりました。気象庁によりますと、2025年の夏の平均気温が、北日本、西日本、東日本でそれぞれ歴代1位となりました。全国にある気象台等のうち、132地点で夏の平均気温が1位の高温になったということです。2025年8月には、群馬・伊勢崎市で歴代最高気温の41.8度を観測するなど、気象庁は夏に梅雨前線の活動が弱く、全国的に太平洋高気圧に覆わ