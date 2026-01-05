午前10時、東京・台東区の谷中銀座商店街にできた大行列。美しい夕焼けの眺めから「夕焼けだんだん」の愛称で親しまれるこの階段に、長蛇の列ができていました。行列に並んだ人たちのお目当ては、七福神をまつる寺院を参詣する「谷中七福神巡り」。この商店街では、正月恒例行事として七福神を祭った寺院を巡るスタンプラリーを開催しています。参加者には巡った七福神の数に応じて「福引」が引けるなどの特典が。1万円相当の毛ガ