2026年で球団創設90周年を迎える中日ドラゴンズ。その広報アンバサダーに、人気ロックバンド・サカナクションの山口一郎さんが就任しました。山口一郎さん：「ファンとして一番球団に近づいた。今日から10年間、アンバサダーになるつもりで今日は来ていますので」5日、名古屋市内で会見を開いた山口さん。岐阜県出身の父親の影響で大のドラゴンズファンとして知られ、今後は広報アンバサダーとして90周年記