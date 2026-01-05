石川の経済界も新年のスタートを切りました。経済3団体による新年互礼会の会場で、経済界のトップにことしの展望を聞きました。金沢商工会議所など経済3団体が合同で開催している新年互例会。トランプ関税や物価高、震災の影響を色濃く受けた石川の経済について、新しい年の見通しはどうなるのか、それぞれのトップに漢字一文字で展望を聞きました。 石川県経営者協会・髙松 喜与志 会長：「ことしは午年で馬も力強