自民党の佐々木紀衆議院議員が、3月の知事選について語りました。自民党県連の会長代行も務める佐々木氏。知事選で党が推薦する現職の馳浩氏に対し、石川県全体のさらなる目配りを求めました。佐々木 紀 衆院議員：「馳知事のいいところは行動力、そして国とのパイプだと思うんですよね。これをしっかり生かして能登の復旧復興のみならず、金沢以南、以西の地域への目配り、これも必要だろうと思っています」また、北陸新幹線延伸